Азербайджанские таможенники в прошлом году выявили более 17 тыс. правонарушений

В 2021 году таможенные органы Азербайджана в результате осуществленных комплексных мер в направлении усиления оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности выявили 17 144 фактов правонарушения.

В 2021 году таможенные органы Азербайджана в результате комплексных мер в направлении усиления оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности выявили 17 144 факта правонарушений.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана Гюлоглан Мурадлы.

«Если посмотрим на последние пять лет, то несмотря на пандемию, мы увидим рост числа правонарушений. По 2021 году наблюдается снижение удельного веса преступлений среди этих правонарушений. Если в некоторые годы этот показатель составлял 8%, то в 2021 – всего 2,4%»,- отметил Г.Мурадлы.