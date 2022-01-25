О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские таможенники в прошлом году выявили более 17 тыс. правонарушений

Азербайджанские таможенники в прошлом году выявили более 17 тыс. правонарушений В 2021 году таможенные органы Азербайджана в результате осуществленных комплексных мер в направлении усиления оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности выявили 17 144 фактов правонарушения.
Бизнес
25 января 2022 г. 11:56
Азербайджанские таможенники в прошлом году выявили более 17 тыс. правонарушений

В 2021 году таможенные органы Азербайджана в результате комплексных мер в направлении усиления оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности выявили 17 144 факта правонарушений.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана Гюлоглан Мурадлы.

«Если посмотрим на последние пять лет, то несмотря на пандемию, мы увидим рост числа правонарушений. По 2021 году наблюдается снижение удельного веса преступлений среди этих правонарушений. Если в некоторые годы этот показатель составлял 8%, то в 2021 – всего 2,4%»,- отметил Г.Мурадлы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrükçüləri ötən il 17 mindən çox hüquqpozma faktı aşkar edib

Экслюзивные новости

Замглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
ФотоЗамглавы МИД: Азербайджан всегда будет важным партнером для Малайзии
24 января 2022 г. 14:51
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi