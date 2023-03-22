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Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну 93 мобильных телефонов.
Бизнес
22 марта 2023 г. 14:27
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду мобильных телефонов

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета предотвратили контрабандный ввоз в страну 93 мобильных телефонов.

Как передает Report со ссылкой на комитет, прибывший рейсом Шарджа-Баку гражданин Азербайджана был привлечен к таможенном досмотру при попытке покинуть зону таможенного контроля через систему пропуска "зеленый канал".

В принадлежащей ему ручной клади были обнаружены 30 незадекларированных мобильных телефонов марки Iphone 13, 60 телефонов марки Iphone 14 и три телефона марки Iphone 14 Pro Max.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrükçüləri 93 ədəd mobil telefon aşkar edib

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