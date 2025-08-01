Азербайджанские таможенники обнаружили более 152 кг марихуаны

В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, была обнаружена и изъята из незаконного оборота большое количество марихуаны.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, из незаконного оборота была изъята крупная партия марихуаны.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на таможенном посту "Юг-Астара" с помощью рентгеновской установки был досмотрен автомобиль, следовавший транзитом из Ирана в Россию.

В ходе сканирования на мониторе были зафиксированы подозрительные изображения, в связи с чем груз подвергли тщательной проверке. В результате внутри упаковок было обнаружено 478 свертков марихуаны, общий вес которых составил примерно 152,3 кг.

По данному факту начато расследование.