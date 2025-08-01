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Азербайджанские таможенники обнаружили более 152 кг марихуаны

Азербайджанские таможенники обнаружили более 152 кг марихуаны В рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, была обнаружена и изъята из незаконного оборота большое количество марихуаны.
Бизнес
1 августа 2025 г. 12:54
Азербайджанские таможенники обнаружили более 152 кг марихуаны

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, из незаконного оборота была изъята крупная партия марихуаны.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на таможенном посту "Юг-Астара" с помощью рентгеновской установки был досмотрен автомобиль, следовавший транзитом из Ирана в Россию.

В ходе сканирования на мониторе были зафиксированы подозрительные изображения, в связи с чем груз подвергли тщательной проверке. В результате внутри упаковок было обнаружено 478 свертков марихуаны, общий вес которых составил примерно 152,3 кг.

По данному факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçüləri 152 kiloqramdan artıq marixuana aşkar edib

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