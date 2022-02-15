Азербайджанская продукция представлена на международной выставке

В Дубае, ОАЭ, начала свою работу международная продовольственная выставка Gulfood 2022.

В Дубае (ОАЭ) начала свою работу международная продовольственная выставка Gulfood 2022.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экономики.

Сообщается, что на выставке при поддержке Министерства экономики, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 15 азербайджанских компаний демонстрируют фруктовые соки, натуральные минеральные воды, чаи, фундук, фрукты и овощи, консервированные продукты, кондитерские изделия и прочие товары под брендом Made in Azerbaijan на едином стенде страны.

Отметим, что в рамках выставки, которая продлится 5 дней, азербайджанские предприниматели проведут встречи с коллегами из зарубежных стран, обсудят экспорт продукции.