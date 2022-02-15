О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанская продукция представлена на международной выставке

Азербайджанская продукция представлена на международной выставке В Дубае, ОАЭ, начала свою работу международная продовольственная выставка Gulfood 2022.
Бизнес
15 февраля 2022 г. 09:16
Азербайджанская продукция представлена на международной выставке

В Дубае (ОАЭ) начала свою работу международная продовольственная выставка Gulfood 2022.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство экономики.

Сообщается, что на выставке при поддержке Министерства экономики, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) 15 азербайджанских компаний демонстрируют фруктовые соки, натуральные минеральные воды, чаи, фундук, фрукты и овощи, консервированные продукты, кондитерские изделия и прочие товары под брендом Made in Azerbaijan на едином стенде страны.

Отметим, что в рамках выставки, которая продлится 5 дней, азербайджанские предприниматели проведут встречи с коллегами из зарубежных стран, обсудят экспорт продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan məhsulları beynəlxalq sərgidə nümayiş olunur

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi