Азербайджанская продукция будет представлена в Германии

20-29 января в столице Германии - городе Берлине - на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week) будут представлены азербайджанские продукты.

20-29 января в столице Германии - городе Берлине - на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week) будут представлены азербайджанские продукты.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На выставке, организованной при поддержке агентства, 15 азербайджанских компаний, работающих в сфере производства вина, сухофруктов, минеральных вод, мяса и мясопродуктов, соли, чая и кондитерских изделий, представят свою продукцию на едином отечественном стенде “Made in Azerbaijan”, а также представят посетителям образцы нашей национальной кухни.

Отметим, что это 13-й раз когда Азербайджан участвует в крупнейшей в Европе выставке “Международная зеленая неделя".