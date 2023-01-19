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Азербайджанская продукция будет представлена в Германии

Азербайджанская продукция будет представлена в Германии 20-29 января в столице Германии - городе Берлине - на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week) будут представлены азербайджанские продукты.
Бизнес
19 января 2023 г. 18:12
Азербайджанская продукция будет представлена в Германии

20-29 января в столице Германии - городе Берлине - на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week) будут представлены азербайджанские продукты.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На выставке, организованной при поддержке агентства, 15 азербайджанских компаний, работающих в сфере производства вина, сухофруктов, минеральных вод, мяса и мясопродуктов, соли, чая и кондитерских изделий, представят свою продукцию на едином отечественном стенде “Made in Azerbaijan”, а также представят посетителям образцы нашей национальной кухни.

Отметим, что это 13-й раз когда Азербайджан участвует в крупнейшей в Европе выставке “Международная зеленая неделя".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məhsulları Almaniyada təqdim ediləcək

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