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    Азербайджанская компания выиграла тендер на строительство асфальтного завода в Трускавце

    AKKORD также примет участие в строительстве автодорог на территории Западной Украины

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания AKKORD выиграла тендер на строительство асфальтного завода в украинском Трускавце.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам мэр этого города Андрей Кульчинский.

    "Азербайджанская компания будет участвовать в строительстве асфальтного завода в Трускавце и автодорог, в частности, на территории западной Украины", - заявил А. Кульчинский.

    Он подчеркнул, что на данный момент идут переговоры по осуществлению строительства, как индивидуального, так и совместного участия азербайджанской компании в предложенных проектах. "Мы сегодня рассматриваем различные варианты участия AKKORD", - добавил мэр.

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