Азербайджан и Беларусь начинают совместную сборку тракторов в Турции

В турецком городе Кырыккале достраивается сборочное производство белорусских тракторов, которое должно заработать уже в июле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БелТА.

Кырыккале расположился в 80 км от Анкары. За чертой города активно возводятся промышленные объекты, нашлось место и для производителей белорусской продукции: через пару месяцев здесь начнут собирать трактора BELARUS.

Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода, который уже много лет сотрудничает с МТЗ. Для турецкого рынка была разработана специальная версия модели BELARUS-1221 - экологического стандарта Евро-4. "Требования в Турции по экологическим нормам гораздо жестче, чем в Беларуси. На российский рынок мы поставляем Евро-2, в Беларуси тоже Евро-2, в Европу - Евро-6. Поэтому была создана новая модель трактора на базе "1221" - Евро-4", - пояснил журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко.

По его словам, для Беларуси открыть собственное производство тракторов в Турции было очень дорого. "Поддержка Гянджинского автомобильного завода оказалась весьма кстати. Благодаря тесным отношениям Турции и Азербайджана на возведении только одного корпуса сэкономили около $1 млн. Взаимодействовать с Турцией по такой схеме для Беларуси выгодно. МТЗ по-прежнему будет поставлять машинокомплекты в Гянджу, только уже в больших объемах. Завод будет работать с ними и направлять для окончательной сборки в Кырыккале. Логистика кажется сложной, однако благодаря льготам, которыми пользуются азербайджанские предприятия в Турции, такая схема выгодна. Вырастут наши поставки", - отметил Федор Домотенко.

Общая площадь турецкого производства 7 тыс. кв.м. Пока под крышей находится только половина, но завод планируют открыть к 1 июля. Посмотреть на промежуточные итоги работы в Кырыккале прибыли делегации из Беларуси, Азербайджана и Турции. Белорусскую сторону представил вице-премьер Игорь Ляшенко, турецкую - министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"В этом году мы планируем произвести 100 тракторов, в следующем - 200. Дальше будем возрастать по геометрической прогрессии и выйдем на две тысячи единиц, - озвучил планы гендиректор МТЗ. - Мощности завода позволят собирать до трех тысяч тракторов в год. Главное, чтобы были кадры".

Обучать премудростям профессии турецких специалистов будут сотрудники Минского тракторного завода и Гянджинского автомобильного завода. МТЗ направил трех представителей. "Будем учить основным регулировкам, обслуживанию трактора и управлению им. Они очень подкованные специалисты, с ними хорошо работать", - оценил навыки турецких коллег мастер корпуса сборки тракторов МТЗ Александр Жаврид.