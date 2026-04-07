Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Азербайджан закупит в Беларуси 100 единиц автотехники для Минэкологии

    Бизнес
    07 апреля, 2026
    • 17:21
    Азербайджан закупит в Беларуси 100 единиц автотехники для Минэкологии

    Минский Автомобильный Завод (МАЗ) поставит 100 единиц машин МАЗ-6312С5 Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА.

    Сообщается, что 7 апреля в Минске генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович и председатель наблюдательного совета ПО "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев подписали соответствующий контракт.

    Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов на церемонии подписания подчеркнул, что производство коммунальных машин для нужд Азербайджана является очередным шагом для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

    "Азербайджан - наш традиционный рынок, один из основных партнеров, с которым мы развиваем промышленную кооперацию. Мы делаем ставку на МАЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаш". <...> Также прорабатываем создание совместного предприятия по производству бытовой техники в Азербайджане", - обозначил он.

    В свою очередь, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев положительно оценил подписание контракта и напомнил о намерениях Баку и Минска увеличить взаимный товарооборот: "Поставлена задача довести взаимный товарооборот до уровня в $1 млрд. Пока мы на эту цифру не вышли, но полмиллиарда уже достигли. Уверен, что подписание контракта послужит дополнительным толчком для активизации взаимодействия, укрепит наши отношения".

    Минский автомобильный завод (МАЗ) Гянджинский автомобильный завод Магеррам Алиев Азербайджано-белорусские отношения
    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

