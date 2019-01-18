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    Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 290 млн долларов в 2018 году

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан импортировал 16 933,78 тонн фармацевтической продукции на 290 184,22 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 1 283,71 тонн (8,2%) и 41 168,39 тыс. долларов (16,53%) больше по сравнению с 2017 годом.

    Импорт фармацевтической продукции составил 2,53% общего объема импорта Азербайджана за прошлый год.

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