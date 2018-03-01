Азербайджан вышел на первое место по поставкам помидоров в Росcию, экспортировав томаты на сумму $151 млн

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан стал крупнейшим экспортером томатов в Россию в 2017 году, нарастив поставки в полтора раза до 151 тыс. т на сумму $151 млн.

Как сообщает Report, такие данные исходят из отчета Федеральной Таможенной Службы РФ. Таким образом, доля Азербайджана в годовом объеме импорта увеличилась до 30% с 22% в 2016-м.

По данным «Агроинвестора», в 2017-м на Россию пришлось 99,8% азербайджанского экспорта томатов за год. На втором месте - Китай, увеличивший отгрузки на 26% до 109 тыс. т. Марокко, занимавшее в 2016 году первое место, напротив, сократило импорт на 23% до 97 тыс. т и опустилось на третье место среди крупнейших поставщиков. Также в топ-5 импортеров в Россию по итогам прошлого года вошли Белоруссия (70 тыс. т) и Иран (9 тыс. т).

В 2017 году импорт свежих и охлажденных томатов в Россию вырос на 11% до 516 тыс. т, следует из данных Росстата. В том числе в декабре ввезено 57,9 тыс. т томатов, что на 35% больше декабря предыдущего года.

Рост импорта томатов в прошлом году связан с увеличение потребления, которое оказался выше, чем расширение собственного производства, сказал "Агроинвестору" главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин.

Кроме того, долгие годы крупнейшим поставщиком являлась Турция, которую на сегодняшний день удалось заместить. «Когда Турция выбыла с рынка, образовался дефицит продукции, и он сейчас восполнен. В частности, ростом поставок из Азербайджана, у которого есть значительное собственное производство но, вероятно, не обходится и без реэкспорта, в том числе из Турции», - пояснил эксперт.

С 1 ноября Россия сняла запрет на поставки турецких томатов, однако их объем был ограничен 50 тыс. т за сезон. В конце января глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что пока нет необходимости увеличивать эту квоту. «Поставки разрешены лишь с нескольких предприятий, и на данный момент поступило лишь 6−7 тыс. т из тех разрешенных 50 тыс. т», - привел цифры Лашин, отметив, что турецкие поставки на российский рынок сейчас никак не влияют.