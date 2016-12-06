Азербайджан выбирает кандидатов для новой экспортной миссии

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Министерство экономики Азербайджана объявило конкурс в связи с организацией экспортных миссий в Пакистан и Афганистан.

Как сообщили Report в министерстве, экспортные миссии 5-8 февраля следующего года планируют визит в Пакистан, 9-11 февраля – в Афганистан.

Миссии организуются в связи с вопросами экспорта плодоовощной продукции, минеральных вод, соков, сахара и кондитерских изделий из сахара, хлопка, химической и прочей продукции.

Конкурс проводится при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo). Итоги конкурса будут подведены 12 января в Azpromo.

Желающие принять участие в экспортной миссии должны до 28 декабря предоставить документы в Azpromo (Бакинский бизнес-центр, пр. Нефтчиляр, 32).