​Азербайджан возглавляет список стран, инвестирующих в Грузию

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В III квартале этого года объем прямых внешних инвестиций в Грузию (FDI) сократился на 33% и составил 489 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Госстатуправление Грузии, доля Азербайджана в FDI равна 35%, и по данному показателю Азербайджан опережает ближайшего конкурента на 21 процентных пункта.

По информации, в III квартале этого года объем инвестиций Азербайджана в Грузию по сравнению со II кварталом вырос на 13 млн. долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,3% или 63 млн. долларов, составив 173 млн. долларов.

Второе место в списке занимают Нидерланды (55 млн. долларов), третье - Турция (43 млн. долларов). Замыкает список Россия с 9 млн. долларов.