​Азербайджан вошел в 30-ку стран мира, выгодных для проживания

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 23-е место в рейтинге стран мира, выгодных для проживания, опередив соседние страны - Армению, Грузию, Россию, Турцию, Иран, согласно рейтингу изданию GOBankingRates.

Как сообщает Report, рейтинг был составлен исходя из четырех параметров - индексов мощности местных закупок, ренты, продовольствия, потребительских цен.

Издание отмечает, что в 50 странах рента на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке, индекс продовольствия - на 40% дешевле, потребительские цены и цены на услуги стоят на 30% дешевле.

В Азербайджане, занявшем 23-е место, индекс мощности местных закупок на 59,6% ниже, чем в Нью-Йорке, рента дешевле на 88,5%, продовольствие на 74% дешевле, местные товары и услуги дешевле на 69,3%.

GOBankingRates отмечает, что основными драйверами экономики страны являются богатые ресурсы, включая нефть, нефтепродукты. Страна имеет одну из самых низких цен на продукты питания и потребительские товары. К примеру, цена жизни в Баку на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке.

Армения заняла 42-е место в рейтинге, Грузия - 29-е , Турция - 31 место, Россия - 39-е. Иран не попал в список 50-ти стран.