Азербайджан ведет переговоры с нидерландской компанией по оснащению пилотных кораблей

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с нидерландской компанией по назначению буксировочных судов и оснащению пилотных судов".

Об этом Report сообщил менеджер по продажам международной компании Damen Shipyards GORİNCHEM Питер Ансемс.

По его словам, сейчас в Азербайджане идет работа над несколькими проектами:

"В Азербайджане ведутся переговоры с Бакинским портом и другим терминалами в связи с назначением буксировочных судов и пилотными суднами.