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    Азербайджан ведет переговоры с нидерландской компанией по оснащению пилотных кораблей

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "В настоящее время Азербайджан ведет переговоры с нидерландской компанией по назначению буксировочных судов и оснащению пилотных судов".

    Об этом Report сообщил менеджер по продажам международной компании Damen Shipyards GORİNCHEM Питер Ансемс.

    По его словам, сейчас в Азербайджане идет работа над несколькими проектами:

    "В Азербайджане ведутся переговоры с Бакинским портом и другим терминалами в связи с назначением буксировочных судов и пилотными суднами.

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