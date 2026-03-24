Азербайджан в 2025 году импортировал из России сладостей на $17 млн
- 24 марта, 2026
- 10:43
Азербайджан в 2025 году импортировал из РФ сахаристых кондитерских изделий на сумму свыше $17 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные российского центра "Агроэкспорт".
Азербайджан в 2025 году вошел в топ-3 (третье место) покупателей данной продукции в России.
В целом, РФ поставила в прошлом году на зарубежные рынки 84 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Экспортная выручка выросла на 13%, почти до $258 млн (рекордный показатель).
