Азербайджан в 2025 году импортировал из России сладостей на $17 млн

Азербайджан в 2025 году импортировал из РФ сахаристых кондитерских изделий на сумму свыше $17 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные российского центра "Агроэкспорт".

Азербайджан в 2025 году вошел в топ-3 (третье место) покупателей данной продукции в России.

В целом, РФ поставила в прошлом году на зарубежные рынки 84 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий. Экспортная выручка выросла на 13%, почти до $258 млн (рекордный показатель).