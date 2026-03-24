İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Biznes
    • 24 mart, 2026
    • 10:58
    Azərbaycan ötən il Rusiyadan 17 milyon dollarlıq şirniyyat idxal edib

    Azərbaycan 2025-ci ildə Rusiyadan 17 milyon ABŞ dollarından çox məbləğdə şəkərli qənnadı məmulatları idxal edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Aqroeksport" mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan ötən il Rusiyada bu məhsulların alıcıları sırasında ilk üçlüyə (üçüncü yer) daxil olub.

    Ümumilikdə, Rusiya ötən il xarici bazarlara 84 min ton şəkərli qənnadı məmulatları tədarük edib. İxracdan əldə edilən gəlir 13 % artaraq, təxminən 258 milyon ABŞ dollarına (rekord göstərici) çatıb.

    Şirniyyat idxal-ixrac
    Азербайджан в 2025 году импортировал из России сладостей на $17 млн
    Azerbaijan imported $17 million in sweets from Russia in 2025

    Bütün Xəbər Lenti