​Азербайджан увеличивает штрафы в сфере таможенного оформления

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается увеличить штрафы за нарушения в сфере таможенного оформления.

Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках к Кодексу административных правонарушений.

Согласно поправкам, нижний предел штрафов за перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Азербайджанской Республики помимо таможенного контроля и их сокрытие от таможенного контроля будет увеличен вдвое и установлен в размере шестидесяти процентов их стоимости.

Нижний предел штрафов за невозвращение из-за границы инвалютных средств повышен в 6 раз - с пяти до тридцати процентов, а за нарушение режима зоны таможенного контроля нижний предел отменен. Так, подобное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц до ста манатов, на должностных лиц - до двухсот пятидесяти манатов, на юридических лиц - до пятисот манатов.

Отметим, что ранее подобное правонарушение влекло наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати манатов до пятидесяти манатов, на должностных лиц - от ста манатов до двухсот манатов, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти манатов до пятисот манатов.

Также предусматривается полное изменение статьи "Недоставление в соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики товаров, транспортных средств и документов на них". Так, за задержку доставки сроком до 15 дней физические лица будут оштрафованы на пятьдесят манатов, должностные лица - сто пятьдесят манатов, юридические лица - триста манатов. Задержка доставки сроком от 15 дней до одного месяца влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на должностных лиц - двухсот пятидесяти манатов, на юридических лиц - пятисот манатов, сроком от одного до двух месяцев - наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на должностных лиц - трехсот пятидесяти манатов, на юридических лиц - шестисот манатов.

За задержку доставки товаров, транспортных средств и документов на них сроком от двух до шести месяцев физические лица будут оштрафованы в размере от трехсот до пятисот манатов, должностные лица - от шестисот до семисот пятидесяти манатов, юридические лица - от восьмисот до тысячи манатов, сроком более шести месяцев - физические лица будут оштрафованы в размере от семисот до девятисот манатов, должностные лица - от тысячи до полутора тысячи манатов, юридические лица - от двух тысяч до трех тысяч манатов.