Азербайджан увеличил товарооборот со странами ЕС почти на 28%

В январе-мае этого года стоимость товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского Союза (ЕС) составила $9 млрд 55 млн 999 тыс..

В январе-мае этого года стоимость товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского Союза (ЕС) составила $9 млрд 55 млн 999 тыс..

Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет сообщает, что это на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе, за последний год стоимость экспорта Азербайджана в страны ЕС увеличилась на 21,5% и составила $7 млрд 838 млн 195 тыс., а стоимость импорта из стран союза увеличилась на 16,8% и составила $1 млрд 217 млн 804 тыс..

За 5 месяцев доля стран ЕС в общем экспорте Азербайджана составила 71,2%, а доля в импорте - 12,2%.

В отчетном периоде наибольший товарооборот Азербайджана последовательно формировался с Италией, Германией, Грецией, Чехией и Испанией.

Стоимость товарооборота Азербайджана с Италией составила $5 млрд 338 млн 758 тыс., в том числе стоимость экспорта - $5 млрд 126 млн 165 тыс., а стоимость импорта - $212 млн 593 тыс. За последний год товарооборот увеличился на 21,1%, в том числе экспорт - на 21,2%, а импорт - на 17,6%.

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Германией составила $680 млн 441 тыс., в том числе стоимость экспорта - $292 млн 645 тыс., а стоимость импорта - $387 млн 795 тыс. Товарооборот за последний год увеличился на 7,6%, в том числе экспорт сократился на 6%, а импорт увеличился на 20,8%.

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Грецией составила $357 млн 770 тыс., в том числе стоимость экспорта - $334 млн 256 тыс., а стоимость импорта - $ 23 млн 514 тыс. За последний год товарооборот увеличился на 8,3%, в том числе экспорт увеличился на 9%, а импорт сократился на 0,6%.