    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей почти на 27%

    Бизнес
    • 16 октября, 2025
    • 12:07
    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей почти на 27%

    Азербайджан в январе-сентябре текущего года импортировал 85 257 автомобилей различного назначения на сумму $1 млрд 605,021 млн, что соответственно на 28,6% и 26,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, включая водителя, увеличился в 3,1 раза - до 652 единицы (на $68,977 млн), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, увеличился на 31,5% - до 78 205 единиц (на $1 млрд 431,843 млн).

    Из этих автомобилей 12 555 (на $264 млн) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, за исключением тех, которые могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, 31 873 (на $604,619 млн) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, которые могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, а 1 559 (на $48,211 млн) - транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателем. Экспорт первых автомобилей вырос на 17,2%, вторых - в 6,4 раза, а третьих сократился на 30,6%.

    Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов уменьшился на 3,4% - до 6 030 единиц (на $70,558 млн), а импорт моторных транспортных средств специального назначения увеличился на 4,8% - до 370 единиц (на $33,643 млн).

    Госкомтаможня импорт автомобилей
