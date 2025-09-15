Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 24%

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 17:19
    Азербайджан увеличил расходы на импорт автомобилей более чем на 24%

    Азербайджан в январе-августе этого года импортировал 74 481 автомобиль различного назначения на сумму $1 млрд 381,386 млн, что соответственно на 26,4% и 24,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет. 

    За год импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек, включая водителя, увеличился в 2,9 раза - до 478 единиц (на $43,239 млн), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, увеличился на 28,8% - до 68 295 единиц (на $1 млрд 242,959 млн).

    Из этих автомобилей 11 531 (на $241,824 млн) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, за исключением тех, которые могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, 25 652 (на $491,222 млн) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, которые могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, а 1 412 (на $44,289 млн) - транспортные средства, приводимые в движение только электродвигателем.

    Это означает увеличение первого на 24,5%, уменьшение второго в 6 раз и уменьшение третьего на 28,4%.

    Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов уменьшился на 1,8% - до 5 369 единиц (на $63,736 млн), а импорт моторных транспортных средств специального назначения на 11,9% - до 339 единиц (на $31,452 млн). 

