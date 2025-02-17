Азербайджан увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 1,4 раза

17:14

Азербайджан в январе 2025 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $5 млрд 90,8 млн, что на 70,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота $3 млрд 38 млн пришлось на экспорт из Азербайджана, а $2 млрд 52 млн - на импорт товаров в страну. По сравнению с январем прошлого года экспорт вырос на 64,8%, а импорт - на 79,7%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $986 млн, что на 40,5% больше по сравнению с январем 2024 года.