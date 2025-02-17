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Азербайджан увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 1,4 раза

Азербайджан увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 1,4 раза 17:14
Бизнес
17 февраля 2025 г. 17:24
Азербайджан увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 1,4 раза

Азербайджан в январе 2025 года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $5 млрд 90,8 млн, что на 70,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В структуре внешнеторгового оборота $3 млрд 38 млн пришлось на экспорт из Азербайджана, а $2 млрд 52 млн - на импорт товаров в страну. По сравнению с январем прошлого года экспорт вырос на 64,8%, а импорт - на 79,7%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $986 млн, что на 40,5% больше по сравнению с январем 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign trade turnover positive balance up by over 40%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 40 %-dən çox artıb

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