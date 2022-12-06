Азербайджан увеличил объем ненефтяного экспорта на 14%

Объем ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-ноябре этого года составил 2 млрд 688,09 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта Азербайджана в январе-ноябре этого года составил 2 млрд 688,09 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

По информации, это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в ноябре этого года Азербайджан экспортировал ненефтяных продуктов на 302,13 млн долларов США, что на 12,2% больше, чем в октябре.

Напомним, что в 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана увеличился на 47,2% по сравнению с 2020 годом и составил 2 млрд 713,4 млн долларов США.