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Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 11%

Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 11% В январе-ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 3 млрд 33,68 млн долларов США.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 10:42
Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 11%

В январе-ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 3 млрд 33,68 млн долларов США.

Об этом сообщили Report в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В ноябре экспорт ненефтяной продукции составил 321,85 млн долларов США, что на 6,2% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 47,67 млн долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases non-oil exports by 11%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qeyri-neft ixracını 11 % artırıb

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