Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 11%

В январе-ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 3 млрд 33,68 млн долларов США.

В январе-ноябре 2023 года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 3 млрд 33,68 млн долларов США.

Об этом сообщили Report в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В ноябре экспорт ненефтяной продукции составил 321,85 млн долларов США, что на 6,2% больше, чем год назад.

Напомним, что в 2022 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 47,67 млн долларов США.