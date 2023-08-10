Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 18%

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 2 млрд долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на сумму 2 млрд долларов США.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникации.

По данным, это на 17,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июле стоимость ненефтяного экспорта составила 233,2 млн долларов США, что на 0,4% больше, чем год назад.

Напомним, что в прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составил 3 млрд 47,67 млн долларов США.

За последний год Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в 5,5 раза, спиртных и безалкогольных напитков в 4,4 раза, сахара на 53,1 %, фруктов и овощей на 46,6%.

Статистическая стоимость совместного экспорта аграрной и агропромышленной продукции за 7 месяцев составила 540,2 млн долларов США, что означает рост на 10,6%. Стоимость продукции агропромышленного комплекса, занимающего значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 41,3% и составила 119,4 млн долларов США.

В прошлом месяце стоимость экспорта пищевой продукции составила 60,1 млн долларов США (на 2,7% меньше), а стоимость экспорта непищевой продукции - 173,2 млн долларов США (на 1,5% больше).