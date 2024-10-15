Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт более чем на 1%

В январе-сентябре текущего года стоимость экспорта Азербайджана в ненефтегазовом секторе увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млрд долларов США.

В январе-сентябре текущего года стоимость экспорта Азербайджана в ненефтегазовом секторе увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, за последний год стоимость экспорта продовольственных товаров выросла на 13,3% до 698,3 млн долларов США.

За отчетный период сахар и сладкие кондитерские изделия составили 83,3%, хлопковое волокно - 70,9%, растительные масла и жиры - 31,7%, продукция химической промышленности - 20,9%, алкогольные и безалкогольные напитки - 11,6%, переработанная плодоовощная продукция увеличилась на 14,6%.

За год стоимость экспорта агропромышленной продукции выросла на 60% до 233,4 млн долларов США, общая стоимость экспорта сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличилась на 17,8% до 755,4 млн долларов США.