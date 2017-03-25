Азербайджан увеличил импорт напитков в два раза

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2017 года в Азербайджане наблюдалась положительная динамика экспорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за первые два месяца текущего года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 2 898,07 тыс. долларов, что на 913,93 тыс. долларов или 46,06% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,18% общего объема экспорта.

В Госкомитете сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, на сумму 5 673,79 тыс. долларов, что на 2 581,45 тыс. долларов или 83,48% (в 1,8 раза) больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. В результате доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,58%.