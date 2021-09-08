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Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%

Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21% В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина.
Бизнес
8 сентября 2021 г. 10:12
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%

В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.

В годовом сравнении Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%.

За 8 месяцев из Грузии в 59 стран было экспортировано 65 млн бутылок вина (+19%). В стоимостном выражении объем экспорта составил 145 млн долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку крупнейших импортеров грузинского вина за отчетный период вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gürcü şərabının idxalını 21% artırıb

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