Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%

В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина.

В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.

В годовом сравнении Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%.

За 8 месяцев из Грузии в 59 стран было экспортировано 65 млн бутылок вина (+19%). В стоимостном выражении объем экспорта составил 145 млн долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятерку крупнейших импортеров грузинского вина за отчетный период вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан.