В январе-августе этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 158 411 бутылок вина.
Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство вина Грузии.
В годовом сравнении Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 21%.
За 8 месяцев из Грузии в 59 стран было экспортировано 65 млн бутылок вина (+19%). В стоимостном выражении объем экспорта составил 145 млн долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В пятерку крупнейших импортеров грузинского вина за отчетный период вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан.