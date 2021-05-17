Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 39%

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 36,2%

В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано 23 854 автомобилей различного назначения на сумму 245 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 38,7% и 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 36,2% и составил 44 единицы (4,515 млн долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 1,4%, до 21 948 единиц (209,176 млн долларов).

Из этих автомобилей 2 805 (16,504 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 24 (948 тыс. долларов) электромобилями. Импорт первых вырос на 69,6 %, вторых - на 5 единиц или 26,3 %.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос на 73,7% - до 1 820 единиц (25,166 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 42 единицы или 28,8 %, до 42 единиц (5,721 млн долларов).