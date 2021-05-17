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Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 39%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 39% За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 36,2%
Бизнес
17 мая 2021 г. 16:45
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 39%

В январе-апреле этого года в Азербайджан было импортировано 23 854 автомобилей различного назначения на сумму 245 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 38,7% и 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 36,2% и составил 44 единицы (4,515 млн долларов), импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей - на 1,4%, до 21 948 единиц (209,176 млн долларов).

Из этих автомобилей 2 805 (16,504 млн долларов) являются гибридными транспортными средствами, а 24 (948 тыс. долларов) электромобилями. Импорт первых вырос на 69,6 %, вторых - на 5 единиц или 26,3 %.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов вырос на 73,7% - до 1 820 единиц (25,166 млн долларов), а импорт моторных транспортных средств специального назначения упал на 42 единицы или 28,8 %, до 42 единиц (5,721 млн долларов).

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Версия на английском языке Azerbaijan increases car imports 39%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 39% artırıb

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