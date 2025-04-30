Азербайджан увеличил доходы от экспорта фундука на 36%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта фундука на 36%

В январе-марте текущего года Азербайджан экспортировал фундук на сумму 43 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 11,4 млн долларов (на 36%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За аналогичный период 2024 года Азербайджан экспортировал фундук на сумму 31,6 млн долларов США.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 771,9 млн долларов США.