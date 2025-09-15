Азербайджан сократил расходы на импорт вентиляционных систем из Турции почти на 1%
Бизнес
- 15 сентября, 2025
- 12:54
Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции системы отопления, вентиляции и кондиционирования и на сумму $85,895 млн, что на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.
В августе Турция экспортировала в Азербайджан системы отопления, вентиляции и кондиционирования на сумму $11,732 млн, что на 2,9% больше, чем год назад.
За 8 месяцев общая стоимость экспорта указанных систем Турцией увеличилась на 3,9% в годовом исчислении, достигнув $4,844 млрд, а в августе снизилась на 5,9%, составив $570 млн.
