    Азербайджан сократил расходы на импорт вентиляционных систем из Турции почти на 1%

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 12:54
    Азербайджан сократил расходы на импорт вентиляционных систем из Турции почти на 1%

    Азербайджан в  январе-августе этого года импортировал из Турции системы отопления, вентиляции и кондиционирования и  на сумму $85,895 млн, что на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

    В августе Турция экспортировала в Азербайджан системы отопления, вентиляции и кондиционирования на сумму $11,732 млн, что на 2,9% больше, чем год назад.

    За 8 месяцев общая стоимость экспорта указанных систем Турцией увеличилась на 3,9% в годовом исчислении, достигнув $4,844 млрд, а в августе снизилась на 5,9%, составив $570 млн.

    Турция эскпорт системы кондиционирования
    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 1%-ə yaxın azaldıb

