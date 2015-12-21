​Азербайджан сократил импорт спиртных напитков на 31%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-ноябрь текущего года в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная годовая динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за 11 месяцев 2015 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков в объеме 24 694,36 тыс. долларов, что на 5 360,53 тыс. долларов или 17,84% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,23% от общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе уксуса, в объеме 45 076,31 тыс. долларов, что на 20 431,57 тыс. долларов или 31,19% меньше аналогичного периода 2014 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,55%.