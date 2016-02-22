​Азербайджан сократил импорт продовольственных товаров

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2016 года Азербайджан импортировал продовольственные товары на сумму 68 356,38 тыс. долларов, что на 8,44% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный год импорт мяса сократился на 21,93% и достиг 1 535,91 тыс. долларов, молока - на 23,3% - до 452,18 тыс. долларов, сливочного масла - на 53,83% - до 1 228,03 тыс. долларов, пшеницы - на 63,15% - до 9 235,2 млн. долларов.

За этот период импорт сахара вырос на 70,63% и составил 8 984,09 млн. долларов, фруктов и овощей - в 2,4 раза, составив 12 410,71 тыс. долларов.

По информации комитета, общий объем импорта по стране составил 442 808,17 тыс. долларов, из них 15,44% пришлось на продовольственные товары, что на 2,52 процентных пункта больше аналогичного периода прошлого года.