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Азербайджан сократил импорт напитков на 55%

Азербайджан сократил импорт напитков на 55% За 9 месяцев года импорт напитков составил 0,62% от общего объема импорта в страну
Бизнес
30 октября 2020 г. 18:16
Азербайджан сократил импорт напитков на 55%

За январь-сентябрь этого года Азербайджан экспортировал алкогольные и безалкогольные напитки на 9 млн 087,38 тыс. долларов США.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК), это на 11 млн 187,81 тыс. долларов США или 55,18% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За 9 месяцев года экспорт напитков составил 0,09% от общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, а также спирта на сумму 48 млн 744,09 тыс. долларов США. Это на 4 млн 353,12 тыс. долларов или 8,2% меньше в сравнении с прошлогодним показателем.

За 9 месяцев года импорт напитков составил 0,62% от общего объема импорта в страну.

В структуре торгового оборота Азербайджана за 9 месяцев 10,58 млрд долларов США пришлись на долю экспорта, 7,824 млрд долларов США – импорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan içki ixracını 55% azaldıb

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