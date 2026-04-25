Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бизнес
    • 25 апреля, 2026
    • 12:46
    Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

    Грузия в январе-марте 2026 года экспортировала в Азербайджан 919 автомобилей на сумму $29,9 млн.

    Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, это на 41% меньше в стоимостном, и на 53% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

    Таким образом, Азербайджан в стоимостном выражении занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

    За первые 3 месяца этого года Грузия поставила в зарубежные страны 14 237 автомобилей на сумму $364,5 млн, что соответственно на 27% и 30% меньше по сравнению с показателями годом ранее.

    В отчетный период из Грузии в Кыргызстан было поставлено 4 459 автомобилей на сумму $183,6 млн, в Казахстан - 5 422 автомобиля на сумму $85,9 млн, в Таджикистан - 1 250 автомобилей на $20,2 млн , в Армению - 596 автомобилей на $13,75 млн.

    Автомобильный транспорт Импорт автомобилей из Грузии
    Azərbaycan Gürcüstandan avtomobil idxalını 53 % azaldıb

    Последние новости

    14:13

    Армия
    14:12

    Внешняя политика
    14:04

    Внешняя политика
    14:03

    Внешняя политика
    13:57
    Фото

    Внешняя политика
    13:51

    Внутренняя политика
    13:49

    Внешняя политика
    13:46

    Внешняя политика
    13:44

    Внутренняя политика
    Лента новостей