Азербайджан сократил импорт автомобилей из Грузии на 53%

Грузия в январе-марте 2026 года экспортировала в Азербайджан 919 автомобилей на сумму $29,9 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, это на 41% меньше в стоимостном, и на 53% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

Таким образом, Азербайджан в стоимостном выражении занял 3-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует автомобили.

За первые 3 месяца этого года Грузия поставила в зарубежные страны 14 237 автомобилей на сумму $364,5 млн, что соответственно на 27% и 30% меньше по сравнению с показателями годом ранее.

В отчетный период из Грузии в Кыргызстан было поставлено 4 459 автомобилей на сумму $183,6 млн, в Казахстан - 5 422 автомобиля на сумму $85,9 млн, в Таджикистан - 1 250 автомобилей на $20,2 млн , в Армению - 596 автомобилей на $13,75 млн.