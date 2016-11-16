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    Азербайджан сократил импорт автомобилей в 6 раз

    За 10 месяцев в страну ввезено всего 3 775 легковых автомобилей

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре текущего года в Азербайджан импортировано 4 349 единиц автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это в 5,67 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

    За этот период на долю легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств пришлось 3 775 единиц или 86,8% импорта. Это в 5,7 раз меньше соответствующего показателя прошлого года.

    Количество ввозимых моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, сократился в 10,09 раза – до 75 единиц, грузовых автомобилей – в 4,18 раза – до 419 единиц, моторных транспортных средств специального назначения – в 2,69 раза – до 80 единиц.

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