Азербайджан сократил экспорт алкогольной продукции

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-сентябрь текущего года в экспорте алкогольных напитков наблюдалась отрицательная годовая динамика.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за 9 месяцев 2015 года экспортировано алкогольных и безалкогольных напитков в объеме 19 160,87 тыс. долларов, что на 5 675,54 тыс. долларов или 22,85% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 9 месяцев этого года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,22% от общего объема экспорта.

В Госкомитете также сообщили, что за отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков, в том числе, уксуса в объеме 40 564,15 тыс. долларов, что на 15 395,07 тыс. долларов или 27,51% меньше аналогичного периода 2014 года. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,62%.