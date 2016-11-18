Азербайджан разработал концепцию по созданию сельскохозяйственных брендов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) поддержит проект ABAD.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом юридического лица публичного права ABAD Эльвин Ширинов на конференции "Развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане".

Э.Ширинов отметил, что SOCAR и Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества по проекту ABAD.

Завотделом отметил, что ABAD разработал концепцию по созданию сельскохозяйственных брендов: “В рамках деятельности юридического лица публичного права ABAD по поддержке семейного бизнеса будут проводится работы по формированию семейных брендов. Сейчас мы приступили к пилотному проекту в Масаллы”.