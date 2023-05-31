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Азербайджан расширяет сотрудничество в области метрологии с Казахстаном и Узбекистаном

Азербайджан расширяет сотрудничество в области метрологии с Казахстаном и Узбекистаном Подписана Дорожная карта по расширению сотрудничества между Азербайджанским институтом метрологии при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка и Национальными институтами метрологии Казахстана и Узбекистан
Бизнес
31 мая 2023 г. 12:43
Азербайджан расширяет сотрудничество в области метрологии с Казахстаном и Узбекистаном

Подписана Дорожная карта по расширению сотрудничества между Азербайджанским институтом метрологии при Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка и Национальными институтами метрологии Казахстана и Узбекистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Представители Азербайджанского института метрологии посетили Астану. В рамках визита делегация приняла участие в международной научно-практической конференции "Измерения как основа глобального доверия", проводимой в Казахстане по случаю 100-летия метрологии.

В ходе мероприятия были подписаны Дорожные карты по расширению сотрудничества между национальными институтами метрологии и стандартизации Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Согласно документу, между сторонами будет организовано сотрудничество в вопросах внедрения нового стандарта, утверждения типа средств измерений, подготовки методик испытаний и калибровки, эффективного использования ресурсов в области метрологии, обмена знаниями и передовым опытом, совместного обучения и других областях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan expands cooperation in metrology with Kazakhstan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qazaxıstan və Özbəkistanla metrologiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

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