Азербайджан продвинулся на пять строчек по "Индексу Целей устойчивого развития" ООН

В подготовленном ООН “Индексе Целей устойчивого развития” за 2022 год Азербайджан набрал 73,5 балла из 100 возможных, продвинувшись на пять строчек в годовом сравнении.

В подготовленном ООН “Индексе Целей устойчивого развития” за 2022 год Азербайджан набрал 73,5 балла из 100 возможных, продвинувшись на пять строчек в годовом сравнении.

Об этом Report сообщил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рашад Гусейнов.

По его словам, в настоящее время Азербайджан занимает 50-е место среди 163 стран мира по “Индексу Целей устойчивого развития” (ЦУР): "По этому показателю наша республика лидирует в регионе Южного Кавказа (Грузия - 51-е место, Армения - 66-е место). Для сравнения, в регионах Восточной Европы и Центральной Азии средний показатель по этому индексу составляет 71,6, что ниже показателя Азербайджана".