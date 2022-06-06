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Азербайджан продвинулся на пять строчек по "Индексу Целей устойчивого развития" ООН

Азербайджан продвинулся на пять строчек по "Индексу Целей устойчивого развития" ООН В подготовленном ООН “Индексе Целей устойчивого развития” за 2022 год Азербайджан набрал 73,5 балла из 100 возможных, продвинувшись на пять строчек в годовом сравнении.
Бизнес
6 июня 2022 г. 13:38
Азербайджан продвинулся на пять строчек по Индексу Целей устойчивого развития ООН

В подготовленном ООН “Индексе Целей устойчивого развития” за 2022 год Азербайджан набрал 73,5 балла из 100 возможных, продвинувшись на пять строчек в годовом сравнении.

Об этом Report сообщил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рашад Гусейнов.

По его словам, в настоящее время Азербайджан занимает 50-е место среди 163 стран мира по “Индексу Целей устойчивого развития” (ЦУР): "По этому показателю наша республика лидирует в регионе Южного Кавказа (Грузия - 51-е место, Армения - 66-е место). Для сравнения, в регионах Восточной Европы и Центральной Азии средний показатель по этому индексу составляет 71,6, что ниже показателя Азербайджана".

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Версия на английском языке Azerbaijan moves up 5 notches in UN Sustainable Development Goals Index
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin “Davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”ndə 5 pillə irəliləyib

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