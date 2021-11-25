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Азербайджан примет участие в выставке обуви в Турции

Азербайджан примет участие в выставке обуви в Турции 32-ая Международная выставка обуви, изделий из кожи, кожевенной и обувной промышленности Gaziantep Gapshoes пройдет с 6 по 9 декабря в городе Газиантеп (Турция).
Бизнес
25 ноября 2021 г. 17:33
Азербайджан примет участие в выставке обуви в Турции

32-ая Международная выставка обуви, изделий из кожи, кожевенной и обувной промышленности Gaziantep Gapshoes пройдет с 6 по 9 декабря в городе Газиантеп (Турция).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на выставке будут представлены 300 фирм и марок обуви.

Азербайджанские компании также приглашены к участию на выставке.

Ожидается, что выставку посетят представители Сирии, Ирака, Ирана, Марокко, Судана, России, Узбекистана, Палестины и Уганды.

Глава промышленной палаты Газиантепа Аднан Унверди сказал, что город является лидером в производстве обуви и других изделий кожевенной промышленности.

"Такие выставки внесут значительный вклад в производство и экспорт”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədə keçiriləcək ayaqqabı və başmaq sərgisində iştirak edəcək

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