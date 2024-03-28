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Азербайджан примет участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий в Стамбуле

Азербайджан примет участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий в Стамбуле Азербайджан примет участие в 14-й Международной выставке хлебопекарного, кондитерского оборудования, мороженого, шоколада и технологий (IBAKTECH 14), которая состоится с 24 по 27 апреля в Стамбуле.
Бизнес
28 марта 2024 г. 14:00
Азербайджан примет участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий в Стамбуле

Азербайджан примет участие в 14-й Международной выставке хлебопекарного, кондитерского оборудования, мороженого, шоколада и технологий (IBAKTECH 14), которая состоится с 24 по 27 апреля в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

На выставке, проводимой при поддержке Министерства торговли Турции и других ключевых организаций, планируется подписать контракты на общую сумму в 4 млрд евро.

IBAKTECH соберет более 300 участников и представит более 500 брендов из различных стран, включая Турцию, Германию, Азербайджан, Италию, Францию, Словению, Украину, Китай, Иран, Ливан и Сирию.

В предыдущие годы IBAKTECH привлек более 80 тысяч посетителей из 115 стран Европы, Африки и Ближнего Востока, став второй по величине выставкой в мире в области пищевой промышленности.

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Версия на английском языке Azerbaijan to participate in international trade fair in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İstanbulda keçiriləcək beynəlxalq qida məhsulları və texnologiyaları sərgisinə qatılacaq

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