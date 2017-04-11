Азербайджан примет участие на международном форуме по коммуникациям в Тбилиси

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси (Грузия) 20-21 апреля будет проходить международный форум по коммуникациям Baltic Weekend. Как сообщает Report со ссылкой на Вестник Кавказа, на мероприятии соберутся около ста участников из Азербайджана, Грузии, Турции, России, Германии, Нидерландов, Хорватии.

"Тбилиси соберет под своей крышей лучших представителей коммуникационного рынка, специалистов в области PR, GR, Digital, рекламы и маркетинга", - говорится в сообщении организаторов.

На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы мировой PR-индустрии, его участники поделятся наработками в области новых технологий продвижения, оценят перспективы развития связей с общественностью на локальном и глобальном уровнях.

Baltic Weekend - крупнейшее в Центральной и Восточной Европе мероприятие в области коммуникаций.