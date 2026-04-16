Азербайджан применит налоговые проверки к доходам от онлайн-продажи изделий ручной работы

Коллегия Министерства экономики Азербайджана внесла поправки в решение "Об утверждении ряда нормативно-правовых актов в целях совершенствования налогового администрирования".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно документу, Министерство труда и социальной защиты населения будет представлять в налоговый орган декларацию об удержании налога по ставке 2% с доходов от онлайн-продажи изделий ручной работы без вычета расходов.

В связи с такими продажами также будут проводиться камеральные и мобильные налоговые проверки вне Автоматизированной информационной системы налогообложения.