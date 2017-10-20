Азербайджан приглашает арабских инвесторов к участию в совместных проектах в третьих странах

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Существует большой потенциал для развития экономических связей между Азербайджаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако эти возможности недостаточно используются.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Азербайджан - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Министр отметил, что товарооборот между Азербайджаном и странами Совета в 2016 году достиг 86 млн долларов. По его словам, объем товарооборота в годовом сравнении удвоился до 40 млн долларов в течение восьми месяцев 2017 года: "Однако это низкий базовый показатель, учитывая, что в странах Персидского залива проживает более 45 млн человек, а ВВП равно 1,36 трлн долларов".

Ш. Мустафаев также сообщил, что страны Персидского залива инвестировали в Азербайджан в общей сложности 1,3 млрд долларов: "Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн являются лидерами по объему инвестиций. В свою очередь Азербайджан инвестировал 300 млн долларов в страны Персидского залива. Сейчас в Азербайджане функционирует 280 компаний из Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии".

Министр дал подробную информацию о политической стабильности в Азербайджане, создании благоприятных условиях для инвестиций в экономику страны. В то же время Ш. Мустафаев предложил странам Залива совместный выход на рынки третьих стран.