Азербайджан представлен на выставке İNNOPROM-2024 в России

Азербайджан представлен на международной выставке İNNOPROM-2024 в Екатеринбурге (Россия).

Азербайджан представлен на международной выставке İNNOPROM-2024 в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках выставки прошла бизнес-сессия на тему "Партнерство для выхода на крупные евразийские рынки: Побеждаем, объединяя усилия".

В сессии приняли участие первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и технологий Турции Ахмет Йозгатлыгиль и вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков.

На сессии были представлены механизмы, используемые в Азербайджане для стимулирования деятельности иностранных компаний на местном рынке и увеличения двусторонней торговли, также обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества.