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Азербайджан представлен на выставке İNNOPROM-2024 в России

Азербайджан представлен на выставке İNNOPROM-2024 в России Азербайджан представлен на международной выставке İNNOPROM-2024 в Екатеринбурге (Россия).
Бизнес
10 июля 2024 г. 11:13
Азербайджан представлен на выставке İNNOPROM-2024 в России

Азербайджан представлен на международной выставке İNNOPROM-2024 в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, в рамках выставки прошла бизнес-сессия на тему "Партнерство для выхода на крупные евразийские рынки: Побеждаем, объединяя усилия".

В сессии приняли участие первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и технологий Турции Ахмет Йозгатлыгиль и вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков.

На сессии были представлены механизмы, используемые в Азербайджане для стимулирования деятельности иностранных компаний на местном рынке и увеличения двусторонней торговли, также обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani official participates in INNOPROM-2024 exhibition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “İNNOPROM-2024” sərgisində təmsil olunub

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