Азербайджан обсудил с Турцией стимулирование взаимных инвестиций

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой финансового офиса президента Турции Гекселем Ашаном и обсудил с ним стимулирование взаимных инвестиций.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой финансового офиса президента Турции Гекселем Ашаном и обсудил с ним стимулирование взаимных инвестиций.

Об этом министр написал в своем аккаунте в Твиттере, сообщает Report.

"На встрече мы поделились мнениями о значении азербайджано-турецкого союза для укрепления экономических отношений, о возможностях сотрудничества в области поощрения взаимных инвестиций и поддержки предпринимательства", - отметил он.

Напомним, что делегация во главе с М, Джаббаровым находится с официальным визитом в Турции.