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Азербайджан обсудил с Турцией стимулирование взаимных инвестиций

Азербайджан обсудил с Турцией стимулирование взаимных инвестиций Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой финансового офиса президента Турции Гекселем Ашаном и обсудил с ним стимулирование взаимных инвестиций.
Бизнес
27 июля 2023 г. 14:21
Азербайджан обсудил с Турцией стимулирование взаимных инвестиций

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главой финансового офиса президента Турции Гекселем Ашаном и обсудил с ним стимулирование взаимных инвестиций.

Об этом министр написал в своем аккаунте в Твиттере, сообщает Report.

"На встрече мы поделились мнениями о значении азербайджано-турецкого союза для укрепления экономических отношений, о возможностях сотрудничества в области поощрения взаимных инвестиций и поддержки предпринимательства", - отметил он.

Напомним, что делегация во главе с М, Джаббаровым находится с официальным визитом в Турции.

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