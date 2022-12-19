Азербайджан обсудил расширение экономического сотрудничества с Саудовской Аравией

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной комиссии между двумя странами Халидом бин Абдул-Азизом аль-Фалихом.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной комиссии между двумя странами Халидом бин Абдул-Азизом аль-Фалихом.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, министр подчеркнул, что экономические связи Азербайджан-Саудовская Аравия развиваются, расширяются деловые отношения между бизнес-кругами. Министр отметил возможности инвестирования в приоритетные отрасли экономики, в том числе, в промышленность, энергетику и сельское хозяйство, участия инвесторов Саудовской Аравии в процессе реструктуризации освобожденных от оккупации территорий.

Халид бин Абдул-Азиз аль-Фалих выразил уверенность в том, что меры, предпринятые для укрепления сотрудничества между нашими странами, проведенные обсуждения будут способствовать развитию экономических и торговых отношений, рассказал о перспективах реализации новых совместных проектов.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и развитии экономико-торговых отношений, новых направлениях сотрудничества в инвестиционной сфере.

После встречи официальные лица встретились с предпринимателями, обсудили расширение бизнес-диалога и выслушали предложения.