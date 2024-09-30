Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с МВФ

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с МВФ.

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с МВФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

В рамках Международного форума по углеродному ценообразованию начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли провел встречу с заместителем директора Департамента доходов Международного валютного фонда (МВФ) Маргарет Коттон.

На встрече была подчеркнута важность форума, организованного совместно Европейской организацией налоговых администраций (IOTA) и Государственной налоговой службой. Было отмечено, что поддержка зеленой экономики, ускорение перехода к низкоуглеродным бизнес-решениям составляют основное направление деятельности стран.

Кроме того, обсуждались возможности укрепления партнерства с МВФ по применению налоговых инструментов для развития устойчивой и конкурентоспособной экономики, совершенствования бизнес-среды, поощрения государственно-частного партнерства. Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества и перспективных проектах.