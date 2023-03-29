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Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Программой развития ООН

Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Программой развития ООН Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с Программой развития ООН по различным направлениям.
Бизнес
29 марта 2023 г. 18:55
Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Программой развития ООН

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с Программой развития ООН по различным направлениям.

Как сообщает Report, переговоры были проведены на встрече заместителя министра экономики Сахиба Мамедова с исполняющим обязанности резидента-представителя Программы развития ООН по Азербайджану Нуно Киросом.

С.Мамедов подчеркнул важность эффективного сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами для достижения целей развития нашей страны. Было отмечено, что реализация рамочного документа, подписанного между ООН и правительством Азербайджана о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, играет важную роль в реализации проводимых в нашей стране реформ, реализации Целей устойчивого развития, а также проектов по реализации “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”. Проекты, реализуемые в рамках успешного партнерства с Программой развития ООН, имеют важное значение для достижения устойчивого развития.

Н.Кирос отметил, что организация приложит все усилия для развития связей с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Cooperation between Azerbaijan and UNDP discussed 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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