Азербайджан нарастил экспорт на 50% в этом году

© Report

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан проводит значительную работу по продвижению отечественных товаров на зарубежных рынках.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра экономики Сахиль Бабаев в своем выступлении на проходящем в Баку IV Международном Caspian Energy Forum-2017.

Он отметил, что планируется открыть торговые представительства в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае. По его словам, также ведется работа по созданию торговых домов в Украине и России.

"В зарубежных странах создаются логистические центры. Такой центр уже есть в Актау. По поручению президента Казахстан будут созданы льготные условия. Это сыграет важную роль в экспорте нашей сельхозпродукции", - сказал С. Бабаев.

Замминистра отметил, что экспорт Азербайджана в первом квартале этого года увеличился на 50%. По его словам, экспорт ненефтяного сектора вырос на 32,5%: "Экспорт промышленной продукции увеличился на 25%, овощей - 45%, хлопка - в 3,6 раза, винодельческих изделий – на 29%, химической продукции - 85%".

Представитель министерства подчеркнул, что это серьезные показатели, которые являются результатом реформ, проводимых в стране.